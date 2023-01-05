إصابة شاب صدمته سيارة بطريق محور 30 يونيو جنوب بورسعيد

أصيب شخص مساء اليوم الخميس، بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بمحور 30 يونيو جنوب بورسعيد، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقي اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول شاب إلى مستشفى الزهور صدمته سيارة، ويجرى التعرف على هويته بعد إصابته بكسر مضاعف بالقدم اليسرى نتيجة تصادم سيارة مسرعة به.

تبين من التحريات الأولية، لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن المصاب كان يعبر طربق محور «30 يونيو دمياط من ناحية جنوب بورسعيد»، وصدمته سيارة مسرعة تحمل رقم «ط ب س»، 2318 حيث وقفت السيارة لإنقاذ المصاب وجرى التحفظ على سائق السيارة.

التحفظ على السيارة

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وجرى التحفظ على السيارة، وتحقيق السيولة المرورية بعد وقوع الحادث والتحفظ عليها بإدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.