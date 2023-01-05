عاجل.. البنك الأهلي يطرح شهادة الـ25% الجديدة في 146 فرعا يومي الجمعة والأحد

يفتح البنك الأهلي المصري 146 فرعا من فروعه موزعة بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك لخدمة العملاء الراغبين في شراء الشهادات البلاتينية السنوية الجديدة بعائد يصل إلى 25% سنويا، وكذا للتنازل عن العملات الأجنبية، خلال يومي الجمعة الموافق 6 يناير من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة السادسة مساءا والأحد 8 يناير من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءاً تيسيرا على العملاء.

وجاءت الفروع التي يوفرها البنك كالتالي:

قائمة فروع المراكز التجارية والنوادي

المراكز التجارية:

كايرو فستيفال تقليدي القاهرة 2 مول مصر اكتوبر 3 امريكانا بلازا اكتوبر4 سان ستيفانو الاسكندرية5 فروع النوادي نادي بلاتينيوم القاهرة6 نادي الصيد بالقطامية القاهرة7 نادي الصيد 6 اكتوبر اكتوبر8 مكتب نادى الشمس - فرع فريد سميكة القاهرة - قائمة الفروع بالمحافظات م اسم الفرع المحافظة1 البحر الأعظم ديروط اسيوط2 القوصية الجديدة اسيوط3 حورس ادفو اسوان4 دمياط الجديدة دمياط5 سوبك كوم امبو اسوان6 شرق قويسنا المنوفية7 فرع جنوب البحيرة ايتاى البارود البحيرة8 منية النصر الدقهلية9 15 مايو القاهرة10 6 اكتوبر الجيزة11 ابشواى الفيوم12 اسنا الاقصر13 اشمون المنوفية14 الاسماعيلية الاسماعيلية15 الإسكندرية الاسكندرية16 الإقبال الاسكندرية17 الأقصر الاقصر18 الباجور المنوفية19 البحر الأعظم الجيزة20 البحيرة البحيرة21 التل الكبير الاسماعيلية22 الجزيرة مول الجيزة23 الجولف القاهرة24 الجيزة الجيزة25 الحرية الفيوم26 الحمام بمرسى مطروح مرسى مطروح27 الحى العاشر القاهرة28 الخارجة الوادى الجديد29 الخمسين بزهراء المعادى القاهرة30 الدقي الجيزة31 الرحاب القاهرة32 الرعاية المتكاملة بالقطامية القاهرة33 الرئيسي القاهرة34 الزقازيق الشرقية35 الزمالك القاهرة36 السبعين بالتجمع الخامس القاهرة37 السنبلاوين الدقهلية38 السويس السويس39 السيدة زينب القاهرة40 الشروق القاهرة41 الشيخ زايد الجيزة42 الصباح السويس43 الطور جنوب سيناء44 الطيران القاهرة45 العاشر من رمضان الشرقية46 العامرية الاسكندرية47 العبور القليوبية48 العريش شمال سيناء49 العزيز بالله الزيتون القاهرة50 العلمين مرسى مطروح51 العمرانية الجيزة52 الغردقة البحر الاحمر53 الفاتح الغربية54 الفرافرة الوادى الجديد55 الفيوم الفيوم56 القاهرة الجديدة القاهرة57 القناطر الخيرية القليوبية58 اللبينى الجيزة59 المحلة الكبرى الغربية60 المعادي القاهرة61 المنصورة الدقهلية62 المنيب الجيزة63 الهانوفيل الاسكندرية64 الهرم الجيزة65 اهالينا 2 القاهرة66 اوسيم الجيزة67 أسوان اسوان68 أسيوط اسيوط69 أغا خان القاهرة70 بتروسبورت القاهرة71 برج العرب الاسكندرية72 بركة السبع المنوفية73 بلبيس الشرقية74 بلطيم كفر الشيخ75 بنها القليوبية76 بنى سويف بنى سويف77 بنى مزار المنيا78 بور سعيد بورسعيد79 بور فؤاد بورسعيد80 بيزنس بارك الجونة- الغردقة البحر الاحمر81 ثروت القاهرة82 جسر السويس القاهرة83 دراو اسوان84 دمنهور البحيرة85 دمياط دمياط86 دهب جنوب سيناء87 راس غارب البحر الاحمر88 روض الفرج القاهرة89 زفتى الغربية90 زيزنيا الاسكندرية91 سفاجا البحر الاحمر92 سما لوط المنيا93 سنورس الفيوم94 سور نادى الزمالك الجيزة95 سوهاج سوهاج96 شارع 9 بالمقطم القاهرة97 شارع عدلى القاهرة98 شبين الكوم المنوفية99 شرق القاهرة القاهرة100 شرم الشيخ جنوب سيناء101 طنطا الغربية102 طيبة 2000 القاهرة103 عباس العقاد القاهرة104 الزرقا دمياط105 عين شمس القاهرة106 فرع المنيا المنيا107 فرع فيصل الجيزة108 قليوب القليوبية109 قنا قنا110 قوص قنا111 كايرو فستيفال القاهرة112 كفر الدوار البحيرة113 كفر الزيات الغربية114 كفر الشيخ كفر الشيخ115 كفر شكر القليوبية116 كينج مريوط الاسكندرية117 محافظة الدقهلية الدقهلية118 محطة حلوان القاهرة119 محمد فريد القاهرة120 مدينة بدر القاهرة121 مدينة نصر القاهرة122 مرسى مطروح مرسى مطروح123 مشتول السوق الشرقية124 مصر القديمة القاهرة125 مغاغة المنيا126 مكرم عبيد القاهرة127 ملوي المنيا128 منفلوط اسيوط129 مول مدينتى القاهرة130 ميت غمر الدقهلية131 نجع حمادى قنا132 نيو جيزة الجيزة133 العروبة القاهرة134 النزهة القاهرة135 الخليفة المأمون القاهرة136 دسوق كفر الشيخ 137 مركز الرياض كفر الشيخ 138 سموحة الاسكندريه