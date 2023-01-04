خبير مصرفي: طرح شهادات الـ 25% الجديدة «خير للمصريين» و تحفظ أموالهم

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إنَّ شهادات الـ 25% الجديدة «خير للمصريين»، ستساهم في حفظ أموال المودعين وتقليل معدلات التضخم المرتفعة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ شهادات البنك الأهلي الجديدة وبنك مصر، رسالة مباشرة للتوجه بإمكانية تحقيق بعائد مرتفع على المدخرات بالجنيه، ما سيدعم العملة المحلية مقابل الدولار وسيقلل من ظاهرة «الدولرة» والسوق الموازي للعملة.

الحد من الاستهلاك والتوجه نحو الادخار لمعالجة مغالاة بعض المنتجين

أكد أنَّ مواجهة التضخم في الوقت الحالي تتطلب من المواطن الحد من الاستهلاك والتوجه نحو الإدخار لمعالجة مغالاة بعض المنتجين أسعار السلع، وتساهم في تعويض المودعين بالعملة المحلية بفائدة تفضيلية 22 و25%، وزيادة العائد الحقيقي للعملاء المودعين.

وأعلن البنك الأهلى وبنك مصر عن إصدار الشهادة البلاتينية ومدتها سنة بعائد يصل إلى 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5 % يصرف شهرياً اعتباراً من اليوم، حيث يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة.

لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور

وبحسب البنوك المصدرة للشهادة فإنه لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك، حيث أتاحت البنوك إمكانية شراء الشهادة من خلال فروع البنك عن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبايل البنكي.