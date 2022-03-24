«التموين» تنصح المواطنين بعدم شراء الذهب: «خليكوا في شهادات الاستثمار»

نصح اللواء أحمد سليمان، مساعد وزير التموين لشؤون مصلحة دمغ المصوغات، بعدم شراء الذهب خلال الفترة المقبلة، والإقبال على شراء شهادات الاستثمار بفائدة الـ 18%، مؤكدًا في الوقت أن ارتفاع أسعار الذهب في الفترة الحالية هو أمر منطقي، «أسعار الذهب اتجهت نحو الزيادة في الربع الأول من عام 2022 نتيجة بعض العوامل، منها زيادة الطلب عليه كمخزون آمن للقيمة».

سبب ارتفاع أسعار الذهب في الربع الأول من عام 2022

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يعرض على قناة «etc»، أن سبب رئيسي في ارتفاع أسعار الذهب في الربع الأول من عام 2022 هو تراجع العوائد على أدوات الاستثمار المنافسة مثل السندات والدولار وتوابع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، بالإضافة إلى الصراعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط.

الذهب في طريقة إلى الانخفاض خلال الفترة المقبلة

وأوضح مساعد وزير التموين لشؤون مصلحة دمغ الصوامع، أن هناك اتجاه نحو الانخفاض ومتوقع استمرار الانخفاض حتى يصل إلى أسعار السوق العالمي، وذلك يأتي بالتزامن مع زيادة سعر الفائدة التي أعلنها البنك المركزي، مؤكدًا أن ارتفاع الذهب في الفترة الأخيرة حدث بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية، بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار، الأمر الذي أثر بالزيادة على طلب شراء الذهب.