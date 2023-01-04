شروط شراء شهادات بنكي مصر والأهلي الجديدة بعائد 25%

طرح بنكا الأهلي ومصر، اليوم الأربعاء، شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تُصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريًا، وفي هذا الإطار يبحث الكثيرون عن شروط شراء شهادة بنك مصر والبنك الأهلي الجديدة بعائد 25%.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور شروط شراء شهادة بنك مصر والبنك الأهلي الجديدة بعائد 25%، من خلال التطبيق الإلكتروني لـ بنك مصر أو البنك الأهلي المصري.

وعلى من يرغب من المواطنين، شراء شهادة بنك مصر والبنك الأهلي الجديدة بعائد 25%، يكون ذلك من خلال فروع البنك أو التطبيق الخاص بالبنك، ويجب أن يتوفر بعض الشروط حتى يتمكن العميل من شراء الشهادة.

1- أن يكون يكون لدى العميل حساب في البنك، ولدية سيولة تكفي لشراء الشهادة.

2- تنزيل تطبيق البنك والاشتراك في خدمة الانترنت التابعة له.

3- توفير قيمة الشهادة في الحساب الخاص بك.

4- تسجيل حسابك البنكي لشراء شهادة الادخار.

5- اختار إصدار شهادات.

6- اختيار نوع الشهادة.

7- اختار قيمة الشهادة.

8- تأكيد عملية الشراء لسحب قيمة الشهادة من حساب العميل.

قرار البنك المركزي رفع 3%

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها تجديد سعر الفائدة، الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تمّ رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.