عاجل.. بنك مصر يتيح 126 فرعا إضافيا لـ شراء شهادة طلعت حرب واستبدال العملات الأجنبية

أعلن بنك مصر إتاحة 126 فرعا إضافيا تعمل يومي الجمعة والأحد لتقديم خدمات شراء شهادة طلعت حرب واستبدال العملات الأجنبية.

الفروع مفتوحة يومي الجمعة الموافق 6 يناير من الساعة 2 ظهرا حتى 6 مساءً، والأحد الموافق 8 يناير من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

الفروع الإضافية تقدم خدمات شراء الشهادات واستبدال العملات الأجنبية فقط، وذلك بخلاف فروع النوادي والمولات التي تقدم جميع الخدمات المصرفية.

لمعرفة الفروع يرجى زيارة الرابط من هنــــــــــــــــــــــــــــا.