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عاجل.. بنك مصر يتيح 126 فرعا إضافيا لـ شراء شهادة طلعت حرب واستبدال العملات الأجنبية

كتب:

محمد الدعدع
05:43 م | الخميس 05 يناير 2023
عملاء بنك مصر

عملاء بنك مصر

أعلن بنك مصر إتاحة 126 فرعا إضافيا تعمل يومي الجمعة والأحد لتقديم خدمات شراء شهادة طلعت حرب واستبدال العملات الأجنبية.

الفروع مفتوحة يومي الجمعة الموافق 6 يناير من الساعة 2 ظهرا حتى 6 مساءً، والأحد الموافق 8 يناير من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

الفروع الإضافية تقدم خدمات شراء الشهادات واستبدال العملات الأجنبية فقط، وذلك بخلاف فروع النوادي والمولات التي تقدم جميع الخدمات المصرفية.

لمعرفة الفروع يرجى زيارة الرابط من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.