كريم محمود عبدالعزيز يروج لفيلم «شلبي» بمشهد مع بيومي فؤاد

روج الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لفيلمة الجديد «شلبي»، بمشهد كوميدي من الفيلم يجمعه بالفنان بيومي فؤاد.

وتضمن مقطع الفيديو الذي نشره كريم محمود عبدالعزيز مشهد كوميدي مع بيومي فؤاد، داخل سيارته ضمن أحداث الفيلم، والتي لا يعمل بها أي شيء، وتعاني العديد من الأعطال وعلق على المشهد، قائلا: «فيلم شلبي في كل سينمات مصر والوطن العربي».

فيلم «شلبي» بطولة كريم محمود عبدالعزيز، وعدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم روبي، بيومي فؤاد، نانسي صلاح، محمد رضوان، ويُعد الفيلم التجربة السينمائية الثالثة التي تجمع كريم محمود عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شاب يعمل داخل أحد الملاهي، ويحلم بتصميم مشروع عمره وهو دمية ماريونيت يطلق عليها اسم «شلبي»، ويساعده في تحقيق حلمه عدد من أصدقائه ويتخلل الأحداث مواقف كوميدية.