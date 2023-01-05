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تفاصيل فيلم «شلبي» لـ كريم محمود عبدالعزيز بعد طرحه بدور العرض

كتب:

ضحى محمد
01:18 ص | الخميس 05 يناير 2023
فيلم شلبي

فيلم شلبي

طرحت الشركة المنتجة، فيلم «شلبي» بدور العرض أمس، وهو من بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، والذي يشارك به عدد من النجوم، ونعرض خلال التقرير التالي أسباب تدفعك لمشاهدة الفيلم بدور العرض .

دور كريم محمود عبدالعزيز في فيلم «شلبي»

- الفيلم يدور في إطار تشويقي كوميدي، حول شخصية «شلبي» التي يجسدها الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

- يجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال أحداث الفيلم دور شاب يعمل في الملاهي، ويحلم بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم «شلبي»، وبمساعدة مجموعة من أصدقائه وجيرانه يحاول التحضير للعرض.

- يعتبر فيلم «شلبي» الأول لـ كريم محمود عبدالعزيز بعد «كيرة والجن»، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

يتعرف كريم محمود عبدالعزيز على «روبي» خلال الفيلم، وتنشأ بينهما قصة حب مع مرورها بالعديد من المواقف الكوميدية.

أحداث فيلم «شلبي»

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، وهي التجربة السينمائية الثالثة التي تجمع كريم محمود عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمي، بعد تعاونها سويا في فيلمي «موسى» و«من أجل زيكو».

أبطال فيلم «شلبي»

ويضم فيلم «شلبي» مجموعة من الفنانين، أبرزهم كريم محمود عبدالعزيز، روبي، بيومي فؤاد نانسي صلاح ومحمد رضوان، من إخراج بيتر ميمي .

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.