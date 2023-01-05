البورصة تختتم تعاملات الأسبوع الأول من 2023 على ارتفاع 9.6%

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملات الأسبوع بصعود 9.62% ليغلق عند مستوى 16,002.18 نقطة، فيما استقر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بختام الفترة على ارتفاع 4.25% ليصل لمستوى 2,921.1 نقطة، وأغلق المؤشر المئوي متساوي الأوزان بصعود 5.38% ليصل لـ 4,368.39 نقطة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لأداء البورصة المصرية، فإنَّ مؤشر قطاع الموارد الأساسية ارتفع بنسبة 12.5% يليه مؤشر خدمات ومنتجات السيارات بصعود 9.8% ثمَّ «الاتصالات» الذي أغلق على ارتفاع بنسبة 8.7% بنهاية الأسبوع، وكذلك جاء أداء كافة مؤشرات القطاعات بالمؤشر الرئيسي إيجي إكس 30، فيما عدا مؤشر قطاع الرعاية الصحية الذي تراجع بنسبة 0.4%.

أسهم قطاع البنوك تسيطر على حصة بنسبة 24.24%

بلغ إجمالي القيمة السوقية بختام جلسات الأسبوع حوالي 1,033.2 مليار جنيه بارتفاع 7.49%؛ وسيطرت أسهم قطاع البنوك على حصة بنسبة 24.24%، يليها أسهم قطاع الموارد الأساسية بحصة أقل بلغت 18.34% ، ثم أسهم «الاتصالات» بنسبة 10.79%.

وبحسب التقرير الأسبوعي للبورصة، بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع، حوالي 11,1 مليار عبر بيع وشراء 4,92 مليون ورقة مالية، بواقع تنفيذ 380 ألف عملية، فيما استحوذت الأسهم على 98.39% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة مقابل 1.61% للسندات.

تعاملات المصريين لها الحصة الأكبر من التداولات

وعلى صعيد مستوى بورصة النيل، بلغ إجمالي قيم التداول حوالي 8,255 مليار جنيه عبر بيع وشراء 3,084 مليون ورقة مالية لعدد 267,013 صفقة.

وخلال الأسبوع، كان لتعاملات المصريين الحصة الأكبر من التداولات ليسيطروا على 85.9% من اجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 5.9% و8.1% من الإجمالي، على الترتيب، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

سجل العرب صافي شراء بقيمة 121,7 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.