أرباح البورصة المصرية.. تحقق 20 مليار جنيه في ختام آخر جلسات الأسبوع

استكملت البورصة المصرية بنهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع، صعودها محافظة على أدائها التاريخي، لينهي المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» التداولات عند مستوى 1600,18 نقطة.

مؤشرات البورصة تحافظ على أدائها التاريخي وتواصل تحطيم أرقامها القياسية

وفقاً لشاشات التداول، واصلت مؤشرات البورصة المصرية تحطيم أرقامها القياسية بختام جلسة اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، مدفوعة بعمليات الشراء المكثفة من المؤسسات وصناديق الاستثمار والمستثمرين العرب.

20 مليار جنيه أرباح بنهاية الجلسة

سجل رأس المال السوقي أرباحا لأسهم الشركات المقيدة، بنحو 20 مليار جنيه بنهاية التعاملات؛ ليتخطى مستوى تريليون جنيه بـ33 مليون، بإجمالي حجم تداولات 3.2 مليار جنيه من ضمنها تداولات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية.

المؤشر الرئيسي يغلق بارتفاع 2.86%

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي اكس 30» تداولاته بجلسة اليوم، على ارتفاع 2.86% ليغلق عند مستوى 16002,18 نقطة.

أداء إيجي إكس 70

فيما أغلق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، إيجي إكس 70، بصعود 0.33% ليستقر عند مستوى 2921.1 نقطة.

أداء إيجي إكس 100

كما اختتم المؤشر المئوي الأوسع نطاقاً وانتشاراً، إيجي إكس 100، على ارتفاع بنسبة 0.67% عند مستوى 4368,39 نقطة.

يشار إلى تجاوز رأس المال السوقي للبورصة المصرية قيمة الـ تريليون جنيه بنهاية تعاملات الأمس الأربعاء، وقفزت مؤشراتها لمستويات تاريخية مدفوعة بالأخبار الإيجابية عن إصدار أكبر مصرفين حكوميين بالسوق المحلي؛ البنك الأهلي وبنك مصر، شهادات ادخار جديدة مدتها عام واحد وبعائد مرتفع 25% سنوياً و22.5% شهرياً.