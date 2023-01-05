مؤشر البورصة المصرية EGX70 يضم أعلى 70 شركة.. أعرف مميزاته

بدأت البورصة المصرية عمليات لتحسين التداول والإدراج في السوق، من خلال مجموعة مؤشرات توفرها للشركات لإدراج أسهمها في البورصة، ومن بين هذه المؤشرات مؤشر البورصة المصرية EGX70 الذي يضم أعلى 70 شركة من حيث السيولة والنشاط.

متى تم تدشين مؤشر البورصة المصرية EGX70

ودشّنت البورصة المصرية مؤشر البورصة المصرية EGX70 متساوى الأوزان فى 02 فبراير 2020، بغرض تنويع أدوات قياس أداء السوق أمام فئات المستثمرين المختلفة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة مؤشرات أسواق الأوراق المالية.

70 شركة ضمن مؤشر مؤشر البورصة المصرية EGX70

يضم مؤشر البورصة المصرية EGX70 أعلى 70 شركة من حيث السيولة والنشاط بعد استبعاد الشركات المكونة لمؤشر EGX30، وفقًا لموقع البورصة المصرية.

مميزات مؤشر البورصة المصرية EGX70

يتميز المؤشر بكونه يتفادى التركيز على صناعة بعينها ومن ثم يوفر تمثيلاً جيدًا لمختلف الصناعات والقطاعات العاملة داخل الاقتصاد المصري.

احتساب مؤشر البورصة المصرية EGX70

تم احتساب المؤشر ابتداء من 02 يناير 2008 بقيمة 1000 نقطة، وتحصل كل شركة مدرجة بمؤشر EGX70 EWI على نفس الوزن النسبي، وهو 1.43% فى أول أيام المراجعة الدورية.

وحققت البورصة المصرية مكاسب سوقية تجاوزت 19 مليار جنيه في بداية تداولات جلسة اليوم، وسط توقعات باتجاه مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، نحو مستوى مقاومة 16000 نقطة.