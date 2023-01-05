حريق هائل في منزل بمطروح.. والحماية المدنية تحاول إخماده

نشب حريق هائل، منذ قليل، في منزل بمنطقة الكيلو 5 شرق مدينة مرسى مطروح دون معرفة أسباب وقوع الحريق، وعقب ورود البلاغ انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

وتكثف قوات الحماية المدنية في مرسى مطروح من جهودها للسيطرة على الحريق والعمل على إخماده.

الشرطة تفحص الحادث

تنشر «الوطن»، صور موقع حريق المنزل في الكيلو 5 خلف السنترال وجهود الحماية المدنية في الإطفاء، وجاري الفحص من خلال مباحث قسم شرطة مطروح بالتعاون مع الحماية المدنية للتعرف على أسباب اندلاع الحريق ورفع تقرير لجهات التحقيق، وتحرر المحر اللازم.