نشب، منذ قليل، حريق هائل في كشك أسطوانات بوتاجاز في مدينة مرسى مطروح، خلف منطقة علم الروم الشعشاعي، مما أدى إلى انفجار أسطوانة وارتفاع النيران في السماء والتهمت الكشك، دون معرفة أسباب وقوع الحريق.

وصول الحماية المدنية

وعقب اندلاع حريق مطروح، مساء اليوم الثلاثاء، وصلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الكشك، وجرى الدفع بعدة سيارات إطفاء إلى موقع الحريق في وسط مدينة مرسى مطروح، ويجرى السيطرة عليه من خلال الحماية المدنية.

وتجمع العشرات من أهالي مطروح حول الحريق في الشارع، عقب اندلاعه وجاري التعامل معه، كما وصل مسئولي الكهرباء ومجلس المدينة للوقوف على إبعاد الحريق لمنع وصوله لكابلات الكهرباء.

صور الحريق

وتنشر «الوطن»، صور اندلاع الحريق في كشك أسطوانات أنابيب البوتاجاز، والنيران التي ظهرت ترتفع في سماء المدينة.