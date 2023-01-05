السجن 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بتجارة المخدرات في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم «ع.ج.س» وتغريمه 100 ألف جنيه، لما أسند إليه ومصادرة المواد المخدرة المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السيارة محل الواقعة، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

جاء حكم جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة، في القضية المقيدة، برقم 10184 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب.

تفاصيل القضية

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، بورود بلاغ يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بدائرة القسم.

وأجرى ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب التحريات السرية، التي توصلت لقيام المتهم سائق، بالاتجار في المواد المخدرة مستخدما في ذلك السيارة محل البلاغ.

حجم المخدرات المضبوطة

عقب تقنين الأوضاع، جرى ضبطه حال استقلاله السيارة وبتفتيشه عثر بحوزته عدد لفافة بلاستيكية هيروين، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على لفافات تحوى قطع متحجرة ومسحوق الهيروين المخدر ،وبتفتيشه عثر على مبالغ مالية وهاتف محمول.

وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن 4 لفافات بلاستيكية شفافة ضبطت داخل السيارة تحوي على مسحوق بعضه متحجر ثبت احتوائها على جوهر الهيروين المخدر زنة 219,10 جرام، ولفافة شفافة ضبطت بحوزة المتهم تحوي مخدر الهيروين وزنت 26,10 جرام والسيارة محل البلاغ، تحرر محضر بالواقعة وأحيلت إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها اليوم.