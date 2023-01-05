عقوبة حائزي «دواليب القطن» غير الشرعية.. الحبس والغرامة

قال الدكتور محمد أبواليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، إن بعض الأشخاص يعرضون أنفسهم للحبس والغرامة كونهم يقومون بحيازة «دواليب القطن» بطرق غير مشروعة، بغرض حلج القطن وتحويله إلى قطن «شعر»، بما يعد ذلك مخالفة للقانون 106 لسنة 2021، الذي يجرم حيازة ماكينات حليج للقطن بدون ترخيص التي يطلق عليها «دواليب القطن».

عقوبة حيازة دواليب القطن

وأوضح الدكتور محمد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المادتين 33 و 33 مكرراً تنص أنه لا يجوز حيازة ماكينات حليج القطن «دواليب الحليج» أو أجزاء منها إلا في المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها طبقا للشروط والأوضاع، وتتضمن مواد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالات الحيازة والضبط لحازئي «دواليب القطن».

400 ألف قنطار قطن

وأشار الدكتور «أبواليزيد»، إلى أن «دواليب القطن» غير الشرعية هي التي تتولى مزوالة حلج القطن بداخلها بدون ترخيص تستهلك نحو 400 ألف قنطار قطن غير معتمدة على مستوى محافظات مصر، مشيرًا إلى أن القطن الحليج التابع لهيئة التحكيم واختبارات القطن تكون على شكل «بالات محلج»، كما أنها لها «بركود»، علاوة على شهادة فرز صفات، وجودة، وطول، ومتانة، ونعومة.