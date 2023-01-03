أسعار القطن اليوم الثلاثاء.. 150 جنيها زيادة في القنطار

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات شهدت قفزة نوعية وارتفاعا بقيمة 150 جنيها عن كل قنطار، وذلك في ثالث أيام العام الجديد 2023، طبقا لما عُقد من مزادات علنية في المحافظات.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات الثلاثاء

وأوضح «أبواليزيد» لـ«الوطن»، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات سجلت أسعارا متفاوتة باختلاف الأنواع، إذ سجل سعر قنطار القطن جيزة 96 سعر 8 آلاف و550 جنيها بارتفاع بلغ 150 جنيها لكل قنطار، وجيزة 97 بدأ من 5750 حتى 6720 جنيها، بارتفاع 150 جنيها، بينما تراوح سعر قنطار القطن جيزة 94 بين 5750 حتى 70100 جنيها، بارتفاع بلغ 150 جنيها عن كل قنطار، وجيزة 92 بدأ من 5050 حتى 5650 جنيها، بارتفاع بلغ 150جنيها عن كل قنطار، وجيزة 86 تراوح من 5750 حتى 6850 جنيها، ليرتفع 150 جنيها عن كل قنطار.

قفزة في أسعار القطن اليوم بالمحافظات

وأشار «أبواليزيد» إلى أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات، حققت قفزة جيدة للغاية مع بداية العام الجديد بعد تراجع في آخر أسبوعين من العام المنقضي.