أسعار القطن اليوم بالمحافظات.. «جيزة 94» بـ7 آلاف جنيه

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات، شهدت ارتفاعًا بواقع 50 جنيهًا عن كل قنطار قطن لعام 2023، طبقًا لما عُقد بعدد من المزادات العلنية في شتى ربوع محافظات الجمهورية بالوجهين البحري والقبلي، ما يشجع المزراعين على زراعة محصول القطن بكثرة.

أسعار القطن بالمحافظات اليوم

وأشار في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات، سجلت الآتي:

- سعر قنطار القطن جيزة 96 بـ 8 آلاف و500 جنيه.

- سعر قنطار القطن جيزة 97 بين 5700 و6600 جنيه.

- سعر قنطار القطن جيزة 94 بين 5650 و7000 جنيه.

- سعر قنطار القطن جيزة 92 يبدأ من 4900 إلى 5600 جنيه.

- سعر قنطار القطن جيزة 86 يبدأ من 5650 حتى 6750 جنيهًا.

317 ألف فدان قطن

وأوضح «أبواليزيد» أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات، حققت ارتفاعًا جيدًا في سعر كل صنف قنطار قطن طويل التيلة، وكذلك لأصناف القطن فائق الطول، مشيرًا إلى أن المساحات المنزرعة في محافظات مصر قد بلغت 317 ألف فدان.