قناة الحياة تتابع تنفيذ إنشاء محطة صرف بقرية مزاتة في سوهاج

استعرضت فضائية الحياة فيديو يرصد سير العمل في أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية مزاتة، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز جرجا محافظة سوهاج على مساحة 450 مترمربع، وتشمل بيارة بقطر 3 أمتار داخلي.

محطة رفع الصرف الصحي بقرية مزاتة مرتبطة بخط طرد طول 1400 متر وقطر 280 ملل.

طول الشبكة 9500 متر بأقطار مختلفة

وقال مدير المشروع، المهندس عدنان الأفندي، إن المشروع يتكون من محطة رفع ببيارة قطرها 3 أمتار، وتدعم عدد 2 طلمبة مياة قدرة الواحدة منها 49 لتر/ ثانية، وبها خط طرد طوله 1400 متر،وطول الشبكة 9500 متر بأقطار مختلفة.

وأوضح أن المحطة تتضمن البيارة وغرفة المحابس الرئيسي، وحاليا تجرى بها أعمال الحدادة والنجارة، وتجهيز غرفة قياس التصرف والغرفة الإدارية ومجموعة ملحقات التشغيل.