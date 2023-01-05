قناة الحياة ترصد سير العمل في إنشاء محطة الصرف بقرية العوامر بسوهاج

استعرضت فضائية الحياة فيديو يرصد سير العمل في إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية العوامر بحري في مركز جرجا بمحافظة سوهاج، على مساحة 400 متر مربع وتشمل بيارة بقطر 5 متر.

محطة رفع الصرف الصحي بقرية العوامر تعمل بطاقة 100 لتر في الثانية، ومرتبطة بخط طرد طول 2100 متر.

وقال المهندس محمد رزق، مدير المشروع، إن المحطة قطرها الداخلى 4.5 متر ومساحتها 400 متر، وتدعم طلمبتين صرف بقدرة 100 لتر في الثانية ورفع المياه إلى 18 مترا، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 80%، وتجرى حاليا أعمال الحدادة بعنابر التشغيل ومحارة السور.

وأوضح مدير المشروع أن أعمال الشبكات مساحتها 24 كيلو مترو تخدم 14 ألف نسمة.