وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة يفتتحان المكتبة المركزية بأكاديمية ‏الفنون

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد ‏راشد ‏محافظ الجيزة،اليوم مكتبتي أكاديمية الفنون المركزية والعامة ‏، بحضور الدكتورة غادة جبارة، رئيس ‏أكاديمية ‏الفنون، وعددٍ من نواب البرلمان بمحافظة ‏الجيزة، و عُمداء ‏المعاهد الفنية بالأكاديمية، كما أزاحت ‏الستار عن تمثال الراحل ‏الدكتور فوزي فهمي، الرئيس الأسبق ‏للأكاديمية. ‏

الكيلاني: المكتبة المركزية إضافة للحركة التعليمية والبحثية ..وأكاديمية الفنون تشهد نهضة كبيرة على ‏مستوى البنية التحتية وجودة العملية التعليمية

وتفقدت وزيرة الثقافة قاعات المكتبة المركزية والتي تعتبر واحدة من أكبر المكتبات الأكاديمية بمصر ، وتضم عدد من القاعات هي قاعة الدكتور فوزي فهمي والتي تحوي نحو 18650 كتاب ،من المكتبة الخاصة لرئيس الأكاديمية الأسبق، بالإضافة إلى مقتنياته الشخصية ‏من دروع وصور ‏وغيرها،بالإضافة إلى قاعات ، ‏"الرسائل ‏الجامعية، الكتب العربية، الكتب الأجنبية، الدوريات،إصدارات ‏الأكاديمية، الاطلاع الكبرى"،"ثروت عكاشة ومحمد مندور، ‏ "سعد أردش ‏وهاني مطاوع"،"مصطفى سليم" كما تفقدت ، مكتبة الجمهور العامة والتي ‏تضم ‏أكثر من 5500عنوان من ذخائر الكتب والدوريات ‏والموسوعات، ‏كما تضم مكتبة المحامي "سيد أبو السعود"، والتي ‏آلت إلى ‏الأكاديمية بناء على وصيته‎

وأكدت وزيرة الثقافة، أن أكاديمية الفنون تُعد أحد أكبر الصروح ‏التعليمية المُتخصصة في مجالات الفنون والآداب في الشرق ‏الأوسط، والتي احتضنت أجيالاً من المبدعين الذين دعموا الحراك الثقافي وحافظوا على ريادة مصر الثقافية في مختلف المجالات الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية ،مشيرة الى أن افتتاحات اليوم،تُعد إضافةً ‏للعملية التعليمية والبحثية ليس في الأكاديمية وحدها، ولكن لكل ‏الباحثين والدارسين والراغبين في أثراء ثقافتهم الخاصة بمختلف مجالات الثقافة والفنون‎.‎

وأوضحت وزيرة الثقافة،‏أن الأكاديمية شهدت خلال الفترة الماضية نهضة كبيرة على ‏مستوى البنية التحتية وكذلك على مستوى جودة العملية التعليمية‎.‎وعبرت وزيرة الثقافة، عن سعادتها بإزاحة الستار عن تمثال ‏الأستاذ والمعلم الراحل الدكتور فوزي فهمي، القدوة والمثل، الذي ‏له كبير الأثر على الأكاديمية وأجيال متعددة من خريجيها

مؤكدة أن وضع تمثال الراحل العظيم بواحدة من ساحات العلم هو تعبير بسيط عن تقديرنا لرمز من رموز قوة مصر الناعمة‎.‎من جانبه، أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالنهضة التنموية على كافة ‏المستويات التي شهدها الأكاديمية في الآونة الأخيرة، مؤكدًا تقديمه لكافة أشكال الدعم للحركة الثقافية والإبداعية بالمحافظة، مُثمنًا ما ‏تقوم به الوزارة من جهود لرفع الوعي وبناء الإنسان ، ‏وخاصة في القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة‎ ‎‏".

‏‎وقالت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون تأتي الافتتاحات اليوم في إطار طموحات ممتدة منذ وزير الثقافة الأول الدكتور ثروت ‏عكاشة ‏حتى الدكتورة نيفين الكيلاني، من خلال مكتبة تبدأ مراحلها الأولى ‏بأمهات الكتب، ومكتبات كبار المثقفين، وهي سُنة من سُنن ‏أساتذتنا ‏السابقين الذين تعلمنا منهم الحياة والقدوة، ونفتتح المرحلة ‏الأولى ‏منها لتُصبح صرحًا ثقافيًا ينضم للأكاديمية، موضحةً أن من ‏ضمن المُخطط للمكتبة المركزية أن تشمل مكتبة سمعية ‏بصرية، مؤكدةً على أن ‏الأكاديمية ستظل صرحًا من صروح قوة مصر الناعمة بما تلقاه من ‏دعم من وزارة الثقافة.