إجراء استثنائي.. شهادة الـ25% متاحة خلال ساعات رغم الإجازة في هذه الفروع

يرغب عدد من المواطنين في شراء شهادة الـ 25% الجديدة خلال الأيام المقبلة، إلا إن الإجازات الرسمية المقبلة قد تحول بينهم وبين ذلك، ما دفع بنك مصر إلى إصدار بيان قبل قليل، أكد فيه طرح الشهادة الجديدة في 126 فرعا إضافيا تعمل يومي إجازات الجمعة والأحد لتقديم خدمات شراء شهادة طلعت حرب واستبدال العملات الأجنبية، والتسهيل على راغبي الشراء.

وقال البنك في البيان: إن الفروع مفتوحة يومي الجمعة الموافق 6 يناير من الساعة 2 ظهرا حتى 6 مساءً، والأحد الموافق 8 يناير من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

وأضاف أن الفروع الإضافية تقدم خدمات شراء الشهادات واستبدال العملات الأجنبية فقط، وذلك بخلاف فروع النوادي والمولات التي تقدم جميع الخدمات المصرفية.وتسهيلا على الراغبين في الشراء، رصد البيان أماكن تلك الفروع، في المراكز التجارية والنوادي، وجاءت كالتالي: