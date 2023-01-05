قناة الحياة تعرض جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

عرضت قناة الحياة، تقريرا عن جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، وجاء بالتقرير، أن الجهود الأمنية تتواصل للتصدي للجرائم التي تضر بالبيئة والصحة العامة.

وقال التقرير: «وفي هذا الإطار تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع دون ترخيص بالمنوفية لإنتاج وتعبئة المنظفات والمعطرات الصناعية بداخله كمية تزن 104.3 طن مواد خام ومنتج نهائي مجهولة المصدر».

وأضاف: «كما جرى ضبط مصنع دون ترخيص بالمنوفية، لإنتاج وتعبئة البويات والدهانات بداخله 34.1 طن مواد خام ومنتج نهائي مجهولة المصدر، ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية».

وتابع: «وضبط 4 مصانع ومخزن دون ترخيص للمواد الغذائية والمكملات الغذائية بالمنوفية بداخلهم 33.45 طن مواد خام ومنتج مهائي لمواد غذائية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة، وقرابة 77 ألف عبوة منتج نهائي لمواد غذائية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، و12100 عبوة مكملات غذائية منسوب إنتاجها لشركات وهمية».

واستطرد: «وجرى ضبط 7 قضايا بمديرية أمن القليوبية وتتعلق بمنشآت مخالفة للاشتراطات البيئية، وضبط مصنع دون ترخيص بمديرية أمن الشرقية للأسمدة والمخمصبات الزراعية بإجمالي مضبوطات 110 أطنان جبس زراعي مغشوش ومعبأ داخل عبوات منسوب إنتاجها لشركات وهمية».