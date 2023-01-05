محافظ مطروح يسلم 10 كراسي متحركة لذوي الهمم.. دعم كبير من الدولة (صور)

سلم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مساء اليوم، الخميس 10 كراسي متحركة لعدد من أبناء المحافظة من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي جرى توفيرها بالتعاون مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، بوزارة التعاون الدولي لمطروح، طبقا للضوابط الطبية المحددة تحت إشراف لجنة من القومسيون الطبي.

دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بمطروح

وأكد محافظ مطروح خلال لقائه مع أبناء مطروح من ذوي الهمم، توفير جميع أوجه الدعم من الدولة والقيادة السياسية، موجها الشكر للدكتور محمد يوسف، رئيس الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بمطروح لتعاون الأمانة مع المحافظة وإطلاق مبادرة لتوفير الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة لأبناء المحافظة من ذوي الاحتياجات الخاصة للتخفيف عنهم ومساعدتهم على الحركة، عن طريق التقدم إلى إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة لتقديم طلب والعرض على القومسيون الطبي وتحديد الاحتياج المطلوب للحالة.

دعم المتميزين في الأنشطة والمسابقات الدولية

وأوضح محافظ مطروح في بيان له أن الدولة لا تدخر جهدا في توفير الدعم الشامل لذوي الهمم والعمل على تنمية قدراتهم وتبني مواهبهم، من خلال إشراكهم في المسابقات والأنشطة المختلفة للبطولات الدولية على مستوى العالم العربي وأفريقيا وعلى مستوى العالم، خاصة أنهم حريصون على المشاركة والتميز بشكل مستمر.