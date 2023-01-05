رباب ممتاز «بنت بلد» في «حكايات الماميز»: أقدم الكوميديا لأول مرة

أوشكت الفنانة رباب ممتاز على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل «حكايات الماميز» للمخرج أحمد صالح، حيث يتبقى لها يومان وتنتهي مع أبطال المسلسل من تصوير العمل كاملاً، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقالت رباب ممتاز في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها ستستأنف تصوير مشاهدها غدا الجمعة، وتنتهي من تصوير دورها السبت المقبل، مضيفة أنها تجسد شخصية مختلفة تُدعى «عزيزة»، وهي سيدة شعبية وأم لطفلين.

رباب ممتاز: أقدم الكوميديا لأول مرة

وأوضحت أنها تقدم الكوميديا لأول مرة، وذلك من خلال كوميديا الموقف، ولكنها استدركت قائلة: دوري يمزج بين الدراما والكوميديا، سترونني أبكي وأرقص، أي أنني أقدم مشاعر متباينة على مدار الأحداث.

وأشادت رباب ممتاز بحرفية ورشة الكتابة التي يترأسها السيناريست هاني سرحان، وكذلك الكاتبة دعاء عبدالوهاب، المشرفة على الكتابة، والكُتاب سمر طاهر وريم يوسف ومي سعد، مؤكدة أن الشخصيات منسوجة بشكل رائع من الورشة.

صناع مسلسل حكايات الماميز

مسلسل حكايات الماميز ينتمي إلى نوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ويشارك في البطولة كل من خالد سليم، دينا فؤاد، نورهان، وليد فواز، هبة عبدالغني وكوكبة من النجوم، من إنتاج شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي.