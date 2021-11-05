رباب ممتاز تشارك بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الممثلين: التنظيم جيد

أدلت الفنانة رباب ممتاز، بصوتها في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، التي انتهت منذ دقائق، داخل نادي النقابة بشارع البحر الأعظم.

وقالت ممتاز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها حرصت على النزول للمشاركة في العملية الانتخابية، انطلاقا من إيمانها بدور الأعضاء في إنجاح هذا الحدث، لخروجه على أفضل نحو ممكن، فضلا عن رغبتها في دعم ومساندة الفنانين، عزوز عادل وأيمن عزب، اللذين يتنافسان على مقاعد عضوية مجلس النقابة.

رباب ممتاز: سعدت بمقابلة زملائي

وأشادت رباب ممتاز، بأجواء التنظيم التي سادت العملية الانتخابية منذ انطلاقها في الصباح الباكر، لافتة إلى أنها التقت بزملاء لها لم ترهم منذ أوقات طويلة، حيث سعدت بمقابلتهم.

وكانت آخر أعمال رباب ممتاز مشاركتها في بطولة مسلسل «ضل راجل» الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، حيث جسدت دور شقيقة الفنان ياسر جلال، بحسب الأحداث، كما شاركت في بطولة مسلسل «موسى» مع الفنان محمد رمضان، إذ جسدت دور زوجة الفنان سيد رجب، وفقا لأحداث العمل.

محمود حميدة ولبلبة وعلا رامي أبرز الحضور

كان عدد كبير من الفنانين قد حضروا للإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى من انطلاق الانتخابات، ومن بينهم محمود حميدة، ولبلبة، وأحمد حلاوة، ولبنى ونس، وعلا رامي.

كما تواجد أيضًا منذ اللحظات الأولى المرشحين على المقاعد، ويبلغ عددهم 15 مرشحًا، يتنافسون على 6 مقاعد، ومنهم منير مكرم، وعزوز عادل، وأيمن عزب.

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، قد أعلن عن القائمة التي اختارها للتصويت لهم، وهي: مراد مكرم، وعزوز عادل، ووائل عبدالله.

واتخذت النقابة قرارا بتغريم أي شخص يتغيب عن الانتخابات بمبلغ 200 جنيه، وفق ما أعلنه نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، بتوقيع غرامة على كل فنان يتغيب عن انتخابات نقابة المهن التمثيلية المقامة حتى الساعة الخامسة والنصف مساء بعد مد التصويت.