سوهاج في قلب وفكر الرئيس.. ضخ 102 مليار جنيه لتحسين الخدمات وتنفيذ استثمارات

ضخت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 8 سنوات استثمارات بالجملة في سوهاج، جرى الانتهاء من بعضها والآخر لا يزال البعض قيد التنفيذ خلال الفترة من يوليو 2014 إلى ديسمبر 2022، وبلغ إجمالي الاستثمارات 102 مليار جنيه، حسبما ذكر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء.

استثمارات الدولة في سوهاج

وأنفقت تلك المليارات في المجمعات الصناعية، والنقل والمواصلات، والخدمات التعليمية، والخدمات الصحية، والإسكان والمرافق، والحماية الاجتماعية ومشروع حياة كريمة، وتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية من أجل بناء الإنسان:

- الخدمات التعليمية، الرعاية الصحية، الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل الخدمات التعليمية:

إتاحة فرص التعليم الجيد لحماية أبنائنا الطلاب بمختلف المراحل من خلال تنفيذ 6380 فصل جديد بمبلغ 2 مليار جنيه وإنشاء:

- المدرسة الثانوية الزراعية، المدرسة المصرية اليابانية بطهطا، مدرسة البلينا الرسمية للغات، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بسوهاج الجديدة:

تطوير منشآت التعليم العالي

إنشاء وتطوير منشآت التعليم العالي باستثمارات تجاوزت 3.3 مليار جنيه إنشاء جامعة سوهاج بمدينة سوهاج الجديدة، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، وجرى الانتهاء من 22 مشروع بتكلفة 894 مليون جنيه، وجاري تنفيذ 17 مشروع بتكلفة 1.8 مليار جنيه إنشاء جامعة ميريت الخاصة بمدينة سوهاج الجديدة على مساحة 10 فدان تضم 3 كليات، بالإضافة إلى مخطط تنفيذ جامعة ريفال على مساحة 25 فدان ووجود 10 معاهد عالية ومتوسطة وفنية بمحافظة سوهاج.