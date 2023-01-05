جابر رفاعي.. سائق سوهاج وهب حياته لمساعدة مرضى السرطان والغسيل الكلوى فكرمه الرئيس

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، أثناء فعاليات زيارته لمحافظة سوهاج، عدة أسماء ورموز بالمحافظة من بينهم جابر رفاعى حسن، ابن محافظة سوهاج الشهير بـ«باسم عنتر»، الذي وهب مجهوده وماله للمرضى.

توصيل مرضى السرطان مجانا بسوهاج

وهب «جابر»، سيارته لتوصيل مرضى السرطان للمعهد مجانا بمحافظة سوهاج وفقا لحديثه لـ«الوطن»، وكذلك مرضى الغسيل الكلوي، حيث أنهم بحاجة إلى دعم معنوي أكثر من المادي.

يشعر «جابر»، بآلام ومعاناة مرضى الغسيل الكلوي، حيث كان يعاني والده قبل وفاته من الكلى ويصطحبه «جابر»، لجلسات الغسيل الكلوي ليشاهد ما يعانيه المرضى من ألم جسدي ومعنوي، فأراد تخفيف آلامهم بأبسط ما يمكنه تقديمه لهم، كما عانت شقيقته من غسيل الكلى أيضًا حتى تبرعت لها والدتهما بالكلى.

تكريم رئاسي لجابر

كل العوامل السابقة ساعدت «جابر»، على دعم المرضى بخدمة التوصيل المجانية والمساعدة للوصول للمستشفى، حيث كتب على سيارته مجانا لتوصيل مرضى السرطان والغسيل الكلوي، مما حظى بدعم وتأييد المجتمع السوهاجى، حتى جرى تكريمه بالزيارة الرئاسية اليوم.