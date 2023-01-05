قناة الحياة ترصد الطفرة الإنشائية في مدينة سوهاج الجديدة

يواصل الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، سلسلة حلقاته الميدانية في المدن الجديدة، ويرصد خلال حلقة اليوم على الحياة، الطفرة الإنشائية في مدينة سوهاج الجديدة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمنطقة الصناعية، ومستشفى سوهاج الجامعي، في تمام السابعة مساءً اليوم على شاشة الحياة.

مدينة سوهاج الجديدة

شهدت مصر اليوم، الافتتاح الرسمي لمدينة سوهاج الجديدة، ليتوج هذا الافتتاح جهود الدولة المبذولة على مدار العقدين الماضيين، بدأت أولى خطواتها، مع إصدار القرار الجمهوري رقم 196 لسنة 2000، الذي تم بموجبه عملية تحديد المنطقة المستهدفة لإقامة هذا المجتمع العمراني الجديد.

30 ألف فدان من الأراضي الصحراوية

وأقيمت سوهاج الجديدة على مساحة تقارب على 30 ألف فدان من الأراضي الصحراوية بوادي النيل بالجنوب الغربي لمدينة سوهاج عاصمة المحافظة، بتكلفة استثمارات تقدر بـ 4.196 مليار جنيه.

تمثل مدينة سوهاج الجديدة نموذجًا مثاليًا للمجتمعات الجديدة المتكاملة، إذ حرص المخططون على تعزيز أوجه النشاط الاقتصادي القائم بنطاق المدينة وذلك لتوفير أغلب معايير الاستدامة بها، علاوة على توفير فرص العمل التي تساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يضمن نمو وتوسع المدينة على مدار العقود المقبلة.

وتتميز مدينة سوهاج الجديدة بالعديد من الأنشطة الاقتصادية القائمة، منها النشاط الصناعي والتجاري والخدمي بالإضافة إلى السكني والعقاري.