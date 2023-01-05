الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية في قرية «أم دومة» بمركز طما في سوهاج

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية لقرية أم دومة بمركز طما محافظة سوهاج، والتي تعد إحدى قرى حياة كريمة، على هامش زيارته اليوم للمحافظة وافتتاح عدة مشروعات.

وتتضمن قرية «أم دومة» نقطة إطفاء تدعم سيارتي إطفاء مجهزتين على أعلى مستوى، مع قدرتهما على الاتصال اللاسلكي بمديرية الأمن لتوفير الدعم على مدار الساعة.

كما تتضمن قرية «أم دومة» نقطة شرطة متكاملة لحفظ الأمن وتدعم منظومة أمنية وفقا لأحدث النظم ووسائل التكنولوجيا، بالإضافة لوحدة صحية متكاملة تقدم خدماتها الطبية على أعلى مستوى للأهالي.

والتقى الرئيس السيسي، خلال جولته، بعدد من الأطفال والشباب في مركز شباب أم دومة، وقدم لهم التهنئة بالعام الجديد واستمع لمطالبهم وشجعهم على استكمال تدريباتهم، قائلا: «أنتم أمل بكرة والمستقبل كله وأتمنى ربنا يحفظكم ويحميكم».

جدير بالذكر أن محافظة سوهاج شهدت اصطفافا لقوافل دعم مقدمة من التحالف الأهلي للعمل التنموي لخدمة 26 ألف مواطن بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه، وقدمت لهم الخدمات الأساسية اليومية.