«بنك مصر»: حصيلة شهادات الـ25%وصلت إلى 24 مليار في يومين

قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن شهادات الـ25% التي طرحت من قبل بنكي الأهلي ومصر متاحة لفترة محدودة، مشيرا إلى أن حجم الموارد وصلت لأكثر من 90 مليار دولار، وحصيلة بنك مصر من الشهادات الجديدة وصلت لـ24 مليار جنيه خلال يومين.

وأضاف «الأتربي»، خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر الفائدة حدث في عام 2016، وفيه جرى طرح شهادة الـ20%، واستطاع البنكان تفادي الأزمة حينها لتستقر الأوضاع بعدها، لكن وباعتبار مصر دولة ناشئة كأي دولة فقد تأثرت بالتزامات الاقتصادية الحالية.

وأوضح أن الدولة المصرية تعتمد على الاستيراد أكثر من التصدير، ولهذا فقد أثر الأمر تأثيرًا مباشرًا على الميزان التجاري للاقتصاد، مشددا على أن شهادة الـ25% ستكون لفترة محدودة، وتكلفتها تقع على بنكي مصر والأهلي، كما سيتحملان انخفاض الأرباح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أن السبب الرئيسي من تلك الشهادتين تقليل نسب التضخم، حيث أن القروض لن تتغير أسعارها، مشيرا إلى أن شهادة الـ25% لن يطرحها أي بنك سوى بنكي مصر والأهلي فقط، وهناك حجم ودائع يسمح بتحمل الأرباح العالية للشهادات الجديدة.

وتابع: «سنلبي طلبات الاستيراد بحسب العرض والطلب الذي يحدده سعر الدولار، لا ننكر أن التكلفة تتزايد ونحن في ظل اضطرابات اقتصادية عالمية عديدة، ومصر لديها حصيلة دولارية لاتقل عن 43 مليار دولارات».

وأشار رئيس بنك مصر إلى أن مناخ الاستثمار المصري جيد، ومصر غنية بمواردها وتتخطى الأزمة، ولابد أن نشجع التصدير والصناعة وترشيد فاتورة الاستيراد.