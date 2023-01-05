رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة لـ قناة الحياة: المشروع على مساحة 30 ألف و300 فدان

قال المهندس مصطفى هارب مساح، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إنه جرى تعيينه رئيسا جهاز مدينة سوهاج، في شهر 9 عام 2021، موضحا أن المدينة أنشئت بناء على توجيهات القيادة السياسية، لحل مشكلات السكان في محافظة سوهاج.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على شاشة «الحياة»، أنه تم إنشاؤها على مساحة 30 ألف و300 فدان، لاستيعاب أهداف مصر عام 2050، لتستوعب مليون ونصف مليون نسمة، كما أن المدينة يجري تنفيذها على مراحل، ويتم تسليم كل مرحلة فور الانتهاء منها، سواء قطع أراضي أو وحدات سكنية وصولا للسكن الملائم لأهالي سوهاج.

وتابع رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إنه لدينا خطط مستقبلية، وجرى الانتهاء من المرحلة الثالثة، وجرى الانتهاء من إجمالي 15 ألف فدان من إجمالي 30 ألف، وجرى تنفيذ 8842 وحدة سكنية، كما أن نسبة الإشغال عالية فيها، وكل منطقة على حسب ظروفها الخاصة وإشغالها.