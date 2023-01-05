رئيس جهاز «سوهاج الجديدة» لقناة الحياة: 90% نسبة انتهاء الأعمال في المدينة

قال المهندس مصطفى هارب مساح، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه ببناء سكن اجتماعي وسكن لكل المصريين، ما عملت كل الجهات على إنجازه.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على شاشة قناة الحياة:«كان المنفذ من مدينة سوهاج الجديدة 8848 وحدة من 2014 حتى عام 2022 أي نحو 90% من عدد الوحدات الإجمالية داخل المدينة، ما سبب في زيادة الكثافة السكانية بسوهاج الجديدة.

وتابع: «الخدمات متوفرة في المدينة، سواء مدارس أو جامعات أو مستشفيات وخدمات أمنية، كما أن هناك 3 مدارس حكومي، وجارٍ إنشاء مدرستين أخرتين، كما أن هناك 4 مدراس خاصة، وهناج جامعة سوهاج الأم بالإضافة لجامعة خاصة».

واستطرد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة: «وتتوافر الخدمات الترفيهية، كما جرى الاهتمام بالحدائق والمسطحات الخضراء، كما نفذ نحو 25 فدانا مسطحات خضاء، وهي عبارة عن حدائق أو جزر، ومنها مفتوح ومنها مغلقة».

وأكد أن كل حي من أحياء المدينة به ملعب خماسي لخدمة السكان، وفي النظرة المستقبلية مخطط لكل منطقة مجموعة ملاعب نعمل عليها بخرائط زمنية.