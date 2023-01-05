«سينما الشعب» تعرض فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل في الغربية.. التذكرة بـ40 جنيها

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عرض الفيلم الكوميدي «نبيل الجميل أخصائي تجميل» في مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى بالغربية، وذلك في إطار المرحلة السادسة من مشروع «سينما الشعب»، خلال شهر يناير الجاري، وتزامناً مع الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة 2023.

أبطال فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» من بطولة النجم محمد هنيدي، ويشاركه باقة من النجوم، من بينهم: نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجي، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوي، مادلين طبر، شيما الشريف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعى.

قصة فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث يجسد «هنيدي» شخصية دكتور تجميل يدعى «نبيل»، وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

وأعلن مسرح 23 يوليو بالمحلة مواعيد الحفلات، كالتالي: 12و3 ظهرا في الفترة الصباحية، و6و9 خلال الفترة المسائية، بسعر موحد للتذكرة هو 40 جنيها.