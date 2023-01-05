رامي صبري يطرح أغنية «أنت الأصل» على يوتيوب (فيديو)
كتب:
ياسمين محمود
08:08 م | الخميس 05 يناير 2023
رامي صبري
طرح الفنان رامي صبري، أغنيته الجديدة أنت الأصل، من ألبوم معايا هتبدع، عبر قناتة الخاصة على اليوتيوب.
ونشر رامي صبري الأغنية عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وعلق: «إنت الأصل من ألبوم معايا هتبدع دلوقتي على يوتيوب..اسمعوها».
الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع مكس وماستر تميم.
و في منتصف ديسمبر الماضي، أعلن رامي صبري عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تفاصيل ألبومة الجديد معايا هتبدع قائلا: «تفاصيل ألبومي الجديد معايا هتبدَّع يوم 20 ديسمبر 2022، الألبوم 8 أغان هيتم طرحها على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية من يوم 20 ديسمبر حتى 6 يناير».