إنقاذ حياة شاب بمستشفى البرلس بكفر الشيخ بعد إصابته بنزيف في البطن

تمكن فريق طبي بمستشفي برج البرلس المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، من إنقاذ حياة شاب يبلغ من العُمر 16 عاماً، بعد إصابته بنزيف شديد بالبطن، واشتباه كسر في قاع الجمجمة، وخلع في مفصل الحوض، بسبب حادث سير.

تفاصيل الحادث

كانت مستشفى برج البرلس المركزي، استقبلت «ب.ن.ك»، 16 عاماً، إثر حادث أليم أدى إلى وفاة أحد رفقائه، وبعد عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة تبين إنه يُعانى من اشتباه كسر في قاع الجمجمة، ونزيف حاد في البطن، وخلع في مفصل الحوض، وتم دخوله إلى قسم العمليات بعد توفير الدم اللازم، والمستلزمات الطبية.

السيطرة على النزيف الداخلى

ونجح الفريق الطبي في السيطرة على النزيف الداخلي، واستئصال الطحال المتهتك، وعمل رد لمفصل الحوض المخلوع بواسطة أطباء العظام، ثم عاد إلى قسم العناية المركزة لتقديم العلاج اللازم له، والمتابعة المستمرة له من جميع الفرق الطبية المختلفة التي شملت «الجراحة العامة، والمخ والأعصاب، وجراحة القلب والصدر، والأنف والأذن، والعظام»، حتى استعاد الشاب وعيه، وفاق من غيبوبته، ثم تم تحويله إلى قسم الداخلى لاستكمال العلاج، وخرج بعد استقرار حالته.

«صحة كفر الشيخ» تشكر الفريق الطبي

ومن جانبها، قدمت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الشكر إلى جميع الأطباء وفريق التمريض والعاملين بمستشفى برج البرلس المركزي، على جهودهم المبذولة التي تسببت في إنقاذ حياة الشاب المصاب.