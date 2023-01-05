محمد هنيدي يطرح أغنية «عايزين ننضف النفسية» لفيلمه الجديد (فيديو)

أعلن الفنان محمد هنيدي، طرح «عايزين ننضف النفسية» من فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وعلق محمد هنيدي: «عايزين نعمل جمعية للناس الطبيعية.. عايزين نعمل جمعية وننضف النفسية نبيل الجميل أخصائي تجميل دلوقتي بدور العرض».

تفاصيل فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

وحقق فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، إيرادات كبيرة في دور العرض منذ بداية طرحه في السينمات، إذ تصدر المركز الأول في الإيرادات منذ بداية عرضه، ويشارك فيه نخبة من نجوم الفن والكوميديا؛ أبرزهم محمد هنيدي، محمد سلام، نور اللبنانية، ياسر الطوبجي، أحمد فؤاد سليم، حجاج عبدالعظيم، مادلين طبر، ضياء الميرغني، محمد رضوان، محمد الصاوي، رحمة أحمد، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول الدكتور نبيل، الذي يجسد شخصيته محمد هنيدي، ويعمل طبيب تجميل ويصادف خلال عمله العديد من المواقف الكوميدية.