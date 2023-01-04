10.5 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» لـ محمد هنيدي

حقق فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» بطولة الفنان محمد هنيدي، 10 ملايين و562 ألف جنيه إيرادات في أسبوع واحد، وتصدّر الفيلم إيرادات شباك التذاكر منذ طرحه في دور العرض السينمائية يوم 28 ديسمبر الجاري، وفق ما ذكره الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أبطال فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، بطولة محمد هنيدي، ومحمد سلام، ونور اللبنانية، وياسر الطوبجي، وأحمد فؤاد سليم، وحجاج عبدالعظيم، ومادلين طبر، وضياء الميرغني، ومحمد رضوان، ومحمد الصاوي، ورحمة أحمد، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي.

أحداث فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

تدور أحداث فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل في إطار كوميدي تشويقي، حول شخصية نبيل الجميل الذي يعمل طبيب في عمليات التجميل، ويتعرف نور اللبنانية وتنشأ بينهما قصة حب، ويحاول أن يستخدم مهنته في عمل الخير وخاصة فئة الأطفال، ولكن تواجه بعض الصعوبات.