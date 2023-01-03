محمد هنيدي يحقق 10 ملايين جنيه بفيلمه «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

في أقل من أسبوع استطاع الفنان محمد هنيدي أنَّ يحقق 10 ملايين جنيه بفيلمه «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، الذي يعرض حالياً بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

وحقق فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل أمس ما يقرب من 778 ألف جنيه، ليصبح الإجمالي على مدار 6 أيام، 10 ملايين جنيه.

وعبّر محمد هنيدي عن سعادته بنجاح الفيلم الأخير بدور العرض، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة بوستر الفيلم مكتوب عليها «فيلم هنيدي يحقق أعلي إيراد لفيلم عربي في تاريخ أفلام نهاية العام، بإيرادات صولت إلى 10 مليون جنيه».

وعلق هنيدي على الصورة قائلاً، «الحمد لله والشكر لله على فضله ونعمته»، وتوالت عليه التعليقات من الجمهور وأصدقائه بالوسط الفني .

أبطال فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، يضم عددا من النجوم أبرزهم محمد سلام، نور اللبنانية، ياسر الطوبجي، محمود حافظ، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوي، رحمة أحمد.