خالد الصاوي لـ«الوطن»: دوري بـ«عمارة يعقوبيان» ليس في ميزان حسناتي

كشف الفنان خالد الصاوي، عن رأيه في تصريح زميلته نورهان، التي اعتبرت دوره في فيلم «عمارة يعقوبيان» يصب في ميزان حسناته، كونه كان جريئا في التعرض لقضية شائكة، وذلك بحسب تصريحاتها في إحدى البرامج التليفزيونية.

وقال خالد الصاوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يشكر نورهان على تقديرها لأدائه للشخصية، مضيفة: من الممكن أن تصب شخصية «حاتم رشيد» في ميزاني الفني وليس ميزان حسناتي، وأذكر أن الشيخ علي الجفري أشاد بمسلسل «الصعلوك»، وتمنى أن يصب في ميزان حسناتي، وذلك خلال لقاء جمعني معه صدفة على الطائرة.

وتابع: هناك أعمال تليفزيونية عديدة قدمتها أتمنى أن تكون في ميزان حسناتي، ومنها «تفاحة آدم، خاتم سليمان، أعمل إيه».

طبيعة شخصية خالد الصاوي في «سر السلطان»

وفي سياق مختلف، أعلن خالد الصاوي قرب انتهائه من تصوير دوره في مسلسل «سر السلطان»، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، مؤكداً أنه يجسد شخصية «شيخ البلد» بحسب الأحداث.

أبطال مسلسل «سر السلطان»

يشارك في بطولة «سر السلطان»، أحمد فهمي، أحمد السعدني، حسين فهمي، عمرو عبدالجليل، ريم مصطفى، حنان مطاوع، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، أحمد وفيق، هالة صدقي، نجلاء بدر، منة فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، أحمد عبدالعزيز، محمود قابيل، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، صبري عبدالمنعم، عمر زهران.