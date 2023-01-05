أمطار الإسكندرية.. 5 نصائح لتجنب الطقس السيئ ونوة عيد الميلاد

تتساقط أمطار الإسكندرية ساعة تلو الأخرى ضمن نوة عيد الميلاد التي تضرب جميع محافظات مصر، خلال تلك الآونة وتستمر حتى الإثنين المقبل، وتعد أمطار عروس البحر هي أشدها وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، ما يسبب قلق لدى الأقباط من أجل الاحتفال بعيدهم وسط تلك الأجواء، الأمر الذي يحتاج إلى التعامل مع النوة وفقا للنصائح.

أمطار الإسكندرية أشدها.. توقعات نوة عيد الميلاد

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن نوة عيد الميلاد تستمر حتى الإثنين المقبل، وتعد أمطار الإسكندرية بشكل خاص وأمطار الساحل الشمالي بشكل عام أصعب أمطار تلك النوة التي تتراوح ما بين 30 إلى 40% خلال تلك الأيام.

نصائح للتعامل مع حالة الطقس السيء

وأصدرت محافظة الإسكندرية عددًا من النصائح للتعامل مع حالة الطقس السيء، وما ينتج عنه من أمطار الإسكندرية خلال نوة الميلاد، وهي نصائح عامة يمكن تطبيقها في كافة المحافظات الأخرى التي تضربها النوة، من أجل التعامل معها بهدف الاحتفال بالعيد دون أضرار، المتمثلة في الآتي:

- ارتداء الملابس الثقيلة.

- ارتداء ملابس طاردة للمياه في حال السير وقت أمطار الإسكندرية خلال نوة عيد الميلاد.

- التجنب السير بالسيارات بشكل سريع عن 60 كم في الساعة خلال الطرق السريعة.

- تجنب ركن السيارات أسفل العقارات القديمة المهددة بالانهيار.

- الاتصال برقم الطوارئ في حال وقوع أي مشكلة من تجمعات المياه والمتمثل في 114 وهو الخط الساخن.