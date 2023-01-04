أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية فجرا.. واستمرار النوة والغيوم

شهدت الإسكندرية، اليوم، سقوط أمطار غزيرة مع فجر اليوم الأربعاء بالتحديد في نطاق غرب الإسكندرية على أحياء العجمي والعامرية.

وبلغت درجة الحرارة بالإسكندرية اليوم، 19 درجة مئوية كبرى و14 درجة مئوية صغرى، كما تستمر نوة رأس السنة والتي تضرب الإسكندرية بأمطار متوسطة كما تشهد المحافظة جوا غائما جزئيا.

سقوط أمطار غزيرة بأنحاء الإسكندرية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أن طقس الإسكندرية اليوم سيكون باردا جدا ليلا مع احتمالية سقوط أمطار بنسبة 60% وانتشار الشبورة المائية على الطرق.

أمطار متوسطة يشهدها طقس الإسكندرية غدا

ويبلغ ارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف على مستوى البحر المتوسط والتي تشهد أمطارا متوسطة إلى شديدة مع هبوب رياح شمالية شرقية مع جو معتدل على ساحل البحر المتوسط.

شركة الصرف بالإسكندرية تستمر في رفع حالة الطوارئ

و أشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى ونشر سيارات شفط المياة المتنقلة بجميع أحياء المحافظة وأكدت على وجود خط ساخن متاح لإستقبال شكاوى المواطنين من رقم 175 ورقم 01201175175 لإستقبال الشكاوى على الواتساب.