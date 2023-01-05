طقس الإسكندرية.. استمرار سقوط أمطار نوة الميلاد وإعلان أرقام الطوارئ

شهد طقس الإسكندرية مساء اليوم الخميس، استمرار سقوط الأمطار المتوسطة على مناطق عدة في عروس البحر الأبيض المتوسط، لتعود مجددا صمت أجواء أول أيام نوة عيد الميلاد المجيد التي تستمر حتى الإثنين المقبل 9 يناير، ما بين خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.

طقس الإسكندرية غدا

وشهدت شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط تراكما للمياه نتيجة طقس الإسكندرية السيء، المتمثل في هطول أمطار على قطاع شرق المدينة في أحياء شرق والمنتزه أول والمنتزه ثان، وما تبعه من تكثيف تواجد رجال الصرف الصحي في تلك الأماكن لرفع أي تراكمات.

ويشهد طقس الإسكندرية غدا مع ثاني أيام نوة عيد الميلاد، استمرار انخفاض درجات الحرارة بتسجيل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 13، وسط تأكيد على ارتداء الملابس الثقيلة.

رفع الطوارئ مع طقس الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال عيد الميلاد المجيد، مكلفًا رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي والتعامل مع الأمطار الناتجة عن طقس الإسكندرية المتقلب.

أرقام الطوارئ للتعامل مع طقس الإسكندرية

وأوضح محافظ الإسكندرية أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها حال وقوع أي طارئ مع طقس الإسكندرية، على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام (4234132 - 4234131 - 4234133 - 4234134 _ 4234135 - 4234136 - 4234137) من أي محمول.