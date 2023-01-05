«فرق في الإحساس» لـ هاني شاكر تتجاوز المليون مشاهدة على «يوتيوب»

حققت أغنية فرق في الإحساس، للفنان هاني شاكر، أكثر من مليون مُشاهدة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث ظهر فيه بـ«ستايل جديد»، لم يعتاد عليه الجمهور من قبل.

أغنية «فرق في الإحساس» لـ هاني شاكر، من كلمات إسماعيل رأفت، وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، ومكس وماستر ياسر أنور، والإخراج الإبداعي لـ نضال هاني.

وتقول كلمات الأغنية:

في قلب ع بابي مهجور

موجوع عغيابي موجوع

ما تلوم يلي قبالك ما تلوم

بس لوم يلي كان السبب بس لوم

يوم تروح تدق بواب الغير

ترجع مكسور مشتاق ل ايديه

بعدك مشتاقة

وكان الفنان هاني شاكر، احتفل برأس السنة الميلادية الجديدة في لبنان، حيث أحيا حفلان هناك، بمصاحبة الفنانة ماريا إليسا، وتحت قيادة المايسترو بسام بادور، حيث حقق حضورًا جماهيريًا كبيرًا هناك.