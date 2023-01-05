عاجل.. «التعليم» تعلن جداول امتحانات الطلاب المصريين بالخارج للتيرم الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الطلبة المصريين في الخارج، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023، من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي.

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على موقعها الرسمي، أن ملف الأنشطة الخاص بطلاب الصفوف الثلاثة الأولى، سيرفع على الموقع تباعا، على أن تبدأ الامتحانات 14 يناير الجاري.