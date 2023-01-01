انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في 3 جامعات

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2022-2023، في الجامعات، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في عدد من الجامعات منها جامعات المنصورة الأهلية وحلوان وأكتوبر التكنولوجية الجديدة التي بدأت بها الدراسة لأول مرة هذا العام.

وشددت الجامعات على الطلاب بضرورة الالتزام بمواعيد بدء وانتهاء الامتحان، وعدم الدخول دون إثبات الشخصية، وعدم الدخول بالهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية، فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

تذليل العقبات أمام الطلاب

وفي جامعة المنصورة الأهلية، انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية طب الأنسان، والتي تم الاستعداد لها جيدًا، وتذليل العقبات أمام الطلاب خلال الامتحان، حيث تم عقد لقاءات تعريفية للطلاب لتعريفهم بمختلف نوعيات الأسئلة الامتحانية وكيفية الإجابة عليها.

وخلال جولته في اللجان الامتحانية، أكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات، واستطلع أراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أي مشكلات أثناء عقد الامتحانات.

وفي كلية الحقوق بجامعة حلوان، أكد الدكتور أحمد المراغي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لـ«الوطن»، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بدأت ورقيًا في لجان مراعية للإجراءات الوقائية، لطلاب الشعبة، موضحًا أن الامتحانات تُعقد مقالية وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي تقيس مستويات مختلفة من الطلاب.

مشاركة الطلاب بمقترحاتهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم

وأضاف الدكتور أحمد المراغي، أن الكلية حريصة على تطبيق الاختبارات الإلكترونية للتطبيقات العملية، على 4000 طالب وطالبة، موضحًا أن نجاح الاختبارات الإلكترونية في هذه المواد، يتم على أساسها التوسع في هذه النوعية من الامتحانات، مؤكدًا أن الاختبارات الإلكترونية توفر الوقت والورق أي التكاليف.

وفي جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية الجديدة، بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتفقدت الدكتورة هبة فاروق، القائم بأعمال رئيس الجامعة، عملية سير الامتحانات حيث أكدت على دعم كافة الطلاب، مشددة على ضرورة إلتزام الطلاب بتعليمات الجامعة بخصوص الامتحانات بالإضافة إلى توضيح ضرورة مشاركة الطلاب بمقترحاتهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم.