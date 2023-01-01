انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل الثانوي بـ«أزهر الشرقية»

انطلقت أول أيام امتحانات النقل الثانوي لمعاهد الشرقية الأزهرية، اليوم الأحد، وتابع الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، صباح اليوم، خطوط توزيع الأسئلة بكافة الإدارات التعليمية للتأكد من سلامة وصولها في الموعد المحدد، مؤكدًا على ضرورة توفير الحراسة الليلة والنهارية بكافة مراكز الأسئلة عبر كافة الإدارات.

توفير المناخ التربوي المناسب للطلبة

كما تفقد رئيس الإدارة المركزية انتظام أعمال الامتحانات بلجان إدارة ديرب نجم التعليمية، وأكد على ضرورة توفير المناخ التربوي المناسب للاستذكار والإجابة بهدوء، مع التصدي لظاهرة الغش بكافة طرقه وأشكاله، مشددا على ضرورة إنهاء أعمال التصحيح والرصد بكل شفافية دون تأجيل.

تشكيل غرف لمتابعة الامتحانات

ويؤدي طلاب الأول الثانوي الأدبي الامتحان في مادتي الفقه وعلم النفس، بينما يؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والجبر وحساب المثلثات، كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الأدبي الامتحان في مادتي الفقه والعروض، والقسم العلمي في مادتي الفقه والجبر.

ولم تسجل غرف المتابعات أي شكوى تخص الامتحانات، من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.