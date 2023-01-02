اليوم.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس بني سويف

تبدأ اليوم الاثنين، عدد من مدارس محافظة بني سويف، امتحانات الفصل الدراسي الأول، المواد غير المضافة للمجموع وذلك بمعرفة الإدارات التعليمية، وفق قرار مديرية التربية والتعليم.

اليوم.. امتحان التربية الدينية في إدارة ناصر التعليمية

وأعلنت إدارة ناصر التعليمية عن بدء امتحان التربية الدينية للصفين الرابع والخامس اليوم الإثنين، للفصل الدراسي الأول، على أن يكون امتحان التربية الدينية للصف السادس الإبتدائي غدا الثلاثاء، وذلك وفق قرار مديرية التربية والتعليم بعقد امتحان المواد غير المضافة للمجموع بمعرفة الإدارات التعليمية.

5 يناير موعد بدء امتحانات منتصف العام الدراسي ببني سويف

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات المواد النظرية المضافة للمجموع بمدارس محافظة بني سويف في 5 يناير الجاري، وذلك لطلاب الصف السادس الابتدائي بمادة اللغة العربية.

استعدادات محافظة بني سويف لامتحانات الفصل الدراسي الأول

واستعدت مديرية تعليم بني سويف لأمتحانات الفصل الدراسي الأول بعدد من الأجراءات التي تتضمن الأجراءات الوقائية الإحتزاية وفرض التباعد بين الطلاب داخل اللجان.

كما شملت الاستعدادات الانتهاء من إعداد لجان النظام والمراقبة والتصحيح بكافة المراحلة التعليمية، وتشكيل غرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية مرتبطة بغرفة عمليات المديرية لمتابعة سير الأمتحانات أول بأول، والتدخل السريع في حالة وجود أي طارئ.

إعلان جداول الامتحانات في أماكن بارزة بالمدارس

وانتهت مديرية التربية والتعليم من إعلان جداول الامتحانات وإعلانها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة والمديرية وفي جميع وسائل الإعلام بالإضافة إلى إعلانها في مكان بارز داخل كل مدرسة.