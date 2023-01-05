أهم المعلومات عن خدمات المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ

جهود كبيرة تقوم بها جميع المراكز التكنولوجية على مستوى محافظة كفر الشيخ، لسرعة إنجاز أعمالها، لضمان الحصول على رضا المواطنين، في إطار تكليفات القيادة السياسية، بتطوير خدمات المواطنين، وتعاون كافة الجهات مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، من خلال المراكز التكنولوجيا، لمواكبة عصر التطور التكنولوجي، والتحول الرقمي.

المعلومات وأبرز الخدمات التي تُقدمها المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ

تستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أهم المعلومات وأبرز الخدمات التي تُقدمها المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ

- المراكز التكنولوجية تُقدم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات ضمن منظومة وزارة التنمية المحلية.

- 13 مركزاً تكنولوجياً بالوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ.

- المعاملات السنوية 158 ألف طلب، بالاضافة لمركز متنقل لتقديم كافة الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة.

أبرز الخدمات

أما عن أبرز الخدمات التي تُقدمها المراكز التكنولوجية، فهي كالتالي:

- السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص من «محلات، وإشغالات، وإعلانات، وهدم، وبناء، وتعلية، وترميم، وتعديل»، فضلاً عن طلب توصيل مرافق «كهرباء، ومياه».

- طلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة.

- خدمات تراخيص المحلات الجديدة على قانون 154 لسنة 2019.

افتتاح عدد كبير من المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بديوان عام محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنه تم افتتاح عدد كبير من المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة خلال الأعوام الماضية، لافتاً أن الهدف من هذه المراكز تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، من خلال خدمة الشباك الواحد، مع ميكنة الخدمة إلكترونياً، لاختصار الوقت والجهد، والتسهيل على المواطنين، بمصداقية وشفافية، فضلاً عن مكافحة الفساد، والقضاء على الروتين والبيروقراطية الإدارية.