إصابة عمرو المصري بنزيف في الدماغ بعد ساعات من طرح أغنيته مع نوال الزغبي

أجرى الشاعر عمرو المصري عملية جراحية اليوم، إثر إصابته بنزيف في منطقة الدماغ، واشتباه في جلطة بعضلة القلب، بعد ساعات من طرح أغنيته «أنا مش بتساب» مع الفنانة نوال الزغبي.

عمرو المصري: حالتي تحسنت

نشر المصري منشور عبر صفحته قال فيه: «الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، من امبارح للنهاردة قضيت أصعب يوم في حياتي الحمد لله، بدأت بنزيف جامد من منطقه الدماغ والأذن، أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، ووصل ضغطي إلى 40، ولولا ستر الله كان زمانكم بتودعوني، ثم بعدها اشتباه في جلطه في عضلة القلب، وعملت قسطرة على القلب لتركيب دعامة، لكن بفضل الله نجوت، وبفضل الله اليوم في حال أفضل نسبيا، بعد ما كان امبارح أصعب يوم مر عليا في حياتي الحمد لله في كل الأحوال، شكرا يا رب على كل حاجة، وإن شاء الله اطمنكم عليا بعد التعافي».

أنا مش بتساب من غناء نوال الزغبي

أغنية «أنا مش بتساب» وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، أما الفيديو المصور للأغنية إخراج دان حداد، ومن إنتاج «لايف ستايلز ستوديوز».