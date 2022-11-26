نوال الزغبي ولطيفة وفرقة «جدل» نجوم حفلات اليوم

يشهد مساء اليوم السبت، عددًا من الحفلات الغنائية المميزة التي سيحييها عدد من نجوم الوطن العربي وعلى رأسهم الفنانة نوال الزغبي ولطيفة وفرقة جدل الأردنية.

وسيكون الجمهور على موعد مع حفل غنائي كبير للفنانة نوال الزغبي والتى ستحييه في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية وستقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيها المميزة.

لطيفة تنضم لنجوم حفلات اليوم

أما عن ثاني نجوم حفلات اليوم ستكون الفنانة لطيفة والتي ستحيي حفل غنائي احتفالًا باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وسيقام على خشبة مسرح المجاز بمدينة الشارقة.

وأعلنت «لطيفة» عن هذا الحفل من خلال صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وقالت: «جمهوري الغالي بالإمارات والشارقة انتظرونى قريبا لنغنى معا ونحتفي فى دولة الإمارات الحبيبة فى اليوم الوطني موعدى معكم فى 26 نوفمبر على مسرح المجازة بالشارقة».

أما عن ثالث نجوم حفلات اليوم ستكون فرقة جدل الأردنية الذين سيعودون للحفلات الغنائية فى مصر مجددا بعد غياب دام لفترة طويلة.